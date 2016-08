Gezocht: gestolen armband van grote emotionele waarde

Privéfoto De armband is gemaakt van een horloge.

HAARLEM - De politie geeft Anne-Marie Elzinga weinig kans dat haar meest dierbare sieraad ooit nog boven water komt. Toch stelt de Haarlemse samen met haar dochter alles in het werk om de gestolen armband terug te krijgen. ,,Tegen beter weten in, houd je hoop.’’

Door Judy Nihof - 30-8-2016, 9:14 (Update 30-8-2016, 10:02)

Al snel blijken meer dingen foetsie te zijn

Haar dochter heeft oproepen geplaatst op social media, en ook heeft ze juweliers en goudwisselkantoren gevraagd om alert te zijn op de geliefde armband. Elzinga liet het sieraad maken van het gouden horloge van haar in 2002 overleden moeder.

Veel geld is het sieraad volgens Elzinga niet waard. ,,Het gaat om de emotionele waarde’’, aldus de Haarlemse die zondagavond ontdekte dat er was ingebroken in de flatwoning aan de Bijdorplaan waar ze woont met haar man. ,,Er zijn wel meer sieraden weg: ringetjes, oorbelletjes, twee horloges. Maar daarvan heb ik zoiets: jammer dan.’’

De armband die de Haarlemse liet maken van haar moeders horloge is volgens haar een ander verhaal. ,,Die is onvervangbaar. Er hangt een medaillon aan die mijn vader ooit aan mijn moeder heeft gegeven. En een bloedkoraal die mijn moeder van mijn zus heeft gekregen.’’ Het uurwerk, dat kapot was en niet meer te repareren, liet Elzinga vorig jaar vervangen door een steen, een aquamarijn.

Afgelopen donderdag vertrok Elzinga met haar man voor een lang weekend weg. Bij thuiskomst leek er niks aan de hand. De voordeur zat dicht, en hun eigen sleutel werkte gewoon.

Zondagavond ontdekte het echtpaar pas dat er spullen verdwenen waren. ,,Mijn man wilde wat kleingeld in een spaarvarken stoppen, maar het spaarvarken was weg.’’ Al snel blijken meer dingen foetsie te zijn. De Graaf heeft geen idee hoe de inbrekers binnen zijn gekomen. ,,De politie is dat aan het uitzoeken. Waarschijnlijk is een valse sleutel gebruikt. Ze zijn heel netjes te werk gegaan. Wel vond ik het al vreemd dat er een skibroek hing uit een krat met spullen voor de wintersport.’’

Elzinga: ,,Volgens de politie is het een routineklusje geweest van een minuut of tien. Ook vertelde de politie dat dieven vaak ’hun eigen adresjes’ hebben voor gestolen goud. Maar wie weet krijgt iemand de armband onder ogen die hem vanwege de grote emotionele waarde wil teruggeven.’’