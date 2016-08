Vermist hondje nog steeds niet terecht

HAARLEM - Nog altijd heeft Daniëlle Bender uit Haarlem-Noord haar vermiste hondje Devil niet teruggevonden.

Door Judy Nihof - 30-8-2016, 9:13 (Update 30-8-2016, 10:01)

De achtjarige reu, een kruising tussen een dwergpinscher en een chihuahua - ontsnapte op 19 augustus uit het huis van Daniëlle’s zus in de Scheepersstraat. Zij paste op het hondje omdat Daniëlle met man en zoon op vakantie was in Griekenland.

Die vakantie brak Daniëlle abrupt af na een telefoontje over de verdwijning van Devil.

Sinds ze terug is in Nederland zoekt de Haarlemse dag en nacht wanhopig naar haar hondje, met hulp van familie, vrienden en een hondenopsporingsdienst. Ze heeft geflyerd, de halve stad uitgekamd en oproepen gedaan in kranten en op social media.

Woensdag laaide de hoop op. Toen kreeg de Haarlemse een telefoontje van een man die Devil in Santpoort-Noord had zien lopen. Ook een vrouw had het beestje daar opgemerkt.

Sindsdien zoekt Daniëlle steeds noordelijker. Nu de vakantie voorbij is, zoekt ze steeds vaker alleen. ,,Iedereen is overdag weer aan het werk. ’s Avonds gaan er nog wel mensen mee.’’

