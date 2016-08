Nieuwe school voor acht kleuters

HAARLEM - Ze hebben namen als Max, Cato of Olivier. Met z’n achten vormen ze de eerste leerlingen van de nieuwe Cruquiusschool. Het schooltje, in het oude schoolgebouw aan de Cruquiusstraat, startte maandag met acht kleuters.

Door Arthur de Mijttenaere - 29-8-2016, 19:00 (Update 29-8-2016, 20:01)

Het is om kwart over acht ’s morgens nog even wachten op Max, maar voor de rest zitten de zeven kleuters keurig op hun stoeltje in een kring. Op de stoeltjes zijn hun namen al geplakt, want je kunt niet vroeg genoeg met de taalles beginnen....