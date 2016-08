Oversteek Schipholweg is ’levensgevaarlijk’ [video]

HAARLEM - De gemeente Haarlem beoordeelde de oversteek Schipholweg ter hoogte van het Haarlem College in 2011 al als een ’acuut verkeersveiligheidsprobleem’. De oversteek zou dan ook worden weggehaald. Dat is echter nooit gebeurd. Waarom is onduidelijk.

Door Richard Stekelenburg - 29-8-2016, 17:16 (Update 29-8-2016, 18:02)

,,Deze oversteek is levensgevaarlijk en moet nu echt zo snel mogelijk worden opgeheven’’, zegt secretaris Herman Wijkhuisen van wijkraad Slachthuisbuurt. ,,Scholieren lopen en fietsen hier door rood, automobilisten verwachten deze - ook nog eens slecht zichtbare - verkeerslichten hier niet en rijden ook door rood,...