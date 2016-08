Horecazaak De Generaal in Cronjé stopt

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Een leven zonder de zaak. Marijke en Jan Dijkstra: ,,We kunnen het ons amper voorstellen.’’

HAARLEM - Café-restaurant De Generaal in de Cronjéstraat in Haarlem gaat aanstaande zaterdag voorgoed dicht. Jan en Marijke Dijkstra, die de zaak 22 jaar hebben gerund, stoppen ermee. Met pijn in het hart, maar het kan niet anders.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 30-8-2016, 10:00 (Update 30-8-2016, 10:00)

Sommige gasten strijken ’s ochtends al neer

Jan is ziek en Marijke wil al haar aandacht aan Jan geven. Dus is de zaak verkocht. De vele vaste gasten zijn helemaal in paniek. ,,Waar moeten we dan heen?’’ Ook de Dijkstra’s zelf valt de sluiting rauw op het dak. ,,De klap gaan we nog wel krijgen.’’

Vrijbuiter

Jan (71) en Marijke (58) zitten al tientallen jaren in de horeca. Ze leerden elkaar veertig jaar geleden kennen in het café van Marijkes vader. Via hem stapte het tweetal zelf de horeca in met strandpaviljoen De Vrijbuiter in Zandvoort. ,,Een eenvoudige zaak, hoor. Geen gekkigheid. Uitgebreide maaltijden had je nog niet in die tijd. Een balletje gehakt, soep of een patatje.’’ Achttien jaar werd het leven van de Dijkstra’s bepaald door het strandseizoen.

Tot Jans oog viel op een leegstaand pand in de Cronjéstraat. ,,Stom toeval, want normaal kwam ik hier nooit. Ik zag dit te koop staan en het leek me wel wat. Binnen een paar dagen was de koop rond.’’

Momenteel is er horeca te over in de Cronjé, maar zo’n twintig jaar geleden lag dat anders. ,,Er zat nog een andere zaak, dat was het. We noemden onze zaak De Generaal. Dit is immers de generalenbuurt.’’

Gemoedelijk

Jan en Marijke wilden in De Generaal - open van 11 tot 20 uur - een mix van eten en drinken. Een zaak waar je terecht kan voor een kop koffie, een biertje of wijntje, maar ook voor een lunch en een eenvoudige maaltijd. De aangenomen kok werd al snel vervangen door Jan zelf.

De Generaal bleek een succes. De zaak heeft een vast publiek. Sommige gasten strijken ’s ochtends al neer voor koffie en een praatje. Jan en Marijke kennen iedereen en iedereen kent hen. ,,We zijn zo’n beetje de huiskamer van de Cronjé. We leven met de mensen mee. Eigenlijk zijn onze vaste bezoekers goede kennissen geworden.’’

De kracht van De Generaal is de gemoedelijkheid. Een eenvoudige, vriendelijke zaak, zonder pretenties. Een zaak waar je een broodje kroket kunt krijgen, een uitsmijter ros, een biertje of een wijntje. Geen ingewikkeldheden.

,,We trekken mensen die geen behoefte hebben aan poespas. Noem het simpel, maar ons publiek vindt dat prima.’’

De vele vaste gasten zullen op zoek moeten gaan naar een nieuwe stek. ,,Dat wordt nog een probleem want in deze straat zit geen vergelijkbare zaak.’’

De Dijkstra’s hebben geen idee wat de nieuwe eigenaar met het pand van plan is. ,,Het zal wel horeca zijn, maar waarschijnlijk iets heel anders dan De Generaal.’’

Abrupt

Zaterdag valt het doek. Jan en Marijke kunnen het amper geloven dat hun leven straks niet meer om De Generaal zal draaien. ,,We zien er tegenop als een berg, maar het kan niet anders. Natuurlijk dachten we wel eens aan stoppen. Maar dit is wel heel abrupt.’’