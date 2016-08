Creatief Centrum komt thuis in het Trefpunt

United Photos\Remco van der Kruis Cursisten kunnen vanaf nu weer terecht in het Trefpunt.

BENNEBROEK - Het Creatief Centrum Bennebroek heeft met een feestelijke open dag afgelopen zaterdag haar nieuwe onderkomen in het Trefpunt in gebruik genomen.

Door Annemieke Windt - 27-8-2016, 18:38 (Update 27-8-2016, 18:38)

Na vijf jaar creatieve cursussen in de Oude Meelfabriek op de grens van Heemstede en Bennebroek is de organisatie weer terug in het dorp. De verhuizing had een praktische reden. ,,We trekken veel ouderen naar onze cursussen”, legt bestuursvoorzitter en docent keramiek Mieke Mostermans uit. ,,Voor hen was de trap in het gebouw niet geschikt. Bovendien werden steeds meer ruimtes in de Meelfabriek verhuurt, waardoor parkeren steeds moeilijker werd. We zochten een plek die voor onze cursisten makkelijk bereikbaar is.”

Die ruimte werd mede door de suggestie van oud-wethouder Jur Botter gevonden in de leegstaande ruimte bij de kerk het Trefpunt. ,,Zij hadden ons ook al benaderd of we niet bij hun in het pand wilden. We hebben er een jaar over gedaan om alles voor te bereiden. Ik kan niet anders zeggen dan dat we met open armen zijn ontvangen. Vrijwilligers van Het Trefpunt hebben ons geholpen met planken ophangen en de afzuiging van de oven voor het keramiek bakken. Het is een warm bad.”

Het Creatief Centrum Bennebroek heeft een lokaal gehuurd en huurt daarnaast per dagdeel de soos waar de schilder, teken en linoprint cursussen worden gegeven. ,,Daar komen nog daglichtlampen te hangen om goed licht te hebben om in te werken”, zegt de voorzitter. De nieuwe plek past volgens Mostermans helemaal bij de club. ,,We zijn kleinschalig. Per cursusblok hebben we in totaal honderd cursisten die meedoen. Het sociale is zeker zo belangrijk als het creatief bezig zijn. We zien dat cursisten die langer bij ons zijn nieuwelingen een welkom gevoel geven en helpen waar nodig.”

De open dag gebruiken de docenten om te laten zien wat er voor de cursisten te doen is. Daarbij krijgt docente Antoinette Otten alle ruimte om haar nieuwe workshop linosnedes maken te demonstreren. Ze hanteert de verfroller en laat de drukpers zien, terwijl verse afdrukken op tafel liggen te drogen.

De cursisten zelf krijgen ook de ruimte om een aanvulling te geven op het aanbod blijkt uit een rondgang langs de verschillende tafels. Thea de Moor begon een jaar geleden als cursist keramiek bij Mostermans. Dit jaar gaat zij twee workshops geven: de Japanse papiervouwkunst origami en sieraden maken van lege nespressocups. ,,Ik zag ooit een bloem gemaakt van die cups bij iemand, heb toen een workshop gedaan en ben zelf nieuwe dingen gaan ontwikkelen. Als je de techniek kent, kun je eindeloos variëren.”

Voor Mostermans betekent de nieuwe thuisbasis dat de organisatie zich kan blijven vernieuwen. ,,We zijn al 32 jaar in beweging en die vernieuwing blijft ook hier.”