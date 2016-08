Al Ikhlaas floreert aan Spijkerboorpad

HAARLEM - Voor de islamitische basisschool Al Ikhlaas begint vandaag het vijftiende schooljaar.

Door Annemieke Windt - 29-8-2016, 10:09 (Update 29-8-2016, 10:09)

,,Sinds we in 2014 naar de locatie aan het Spijkerboorpad zijn verhuisd, zit de school in de lift. We hebben alle ruimte”, zegt directeur Khadija El Khamlichi. ,,We hebben er hard aan moeten werken, maar ouders kiezen voor de kwaliteit en de veiligheid van de school. Mensen uit de buurt weten dat we een goede school zijn.” De school is gegroeid tot dertien klassen en er staan ruim driehonderd...