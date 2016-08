Politie zoekt getuigen van ernstige aanrijding op Schipholweg in Haarlem

Foto: ANP

HAARLEM - Een fietser is zaterdag ernstig gewond geraakt na een aanrijding op de Schipholweg in Haarlem. De politie is op zoek naar getuigen.

Rond 10.25 uur kreeg de politie de melding van het verkeersongeval. Een fietser, die mogelijk vanaf de richting Zinkersstraat kwam, stak bij de stoplichten de Schipholweg over. Over de Schipholweg kwam juist een personenauto aanrijden. Deze kwam vanuit de richting Europaweg en ging richting Amerikaweg. De auto werd bestuurd door een 72-jarige man uit Houten.

Ter hoogte van het stoplicht vond een aanrijding plaats waarbij de fietser door de lucht werd geslingerd en op het wegdek terecht kwam. Hij bleek een ernstige hoofdwond te hebben. De man is voor behandeling overgebracht naar het VU-ziekenhuis. De identiteit van de man is nog niet bekend.

Tot op heden heeft zich nog geen getuige gemeld die het ongeval daadwerkelijk heeft gezien. Onduidelijk is dan ook nog of het slachtoffer de Schipholweg lopend of fietsend heeft overgestoken en welk verkeerslicht op rood of groen stond.