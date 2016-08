Inbreker vlucht na confrontatie met bejaarde bewoner in Haarlem

Foto ANP Inbraak.

HAARLEM - Een 80-jarige bewoner van een pand aan de Bertha von Suttnerstraat in Haarlem stond zaterdagochtend plots oog in oog met een inbreker.

Rond 03.45 uur stond de bewoner in de keuken van zijn flat op de eerste verdieping, toen hij plotseling een harde klap hoorde.

De inwoner zag vervolgens in de woonkamer een onbekende man staan. De man ging er vandoor via het balkon. Een ingezette diensthond volgde later een spoor in de richting van de Bernadottelaan. De inbreker bleek binnengekomen te zijn door een raam van een deur in te slaan.

Uit de woning bleken een scheepkist en geld gestolen te zijn. Van de inbreker ontbreekt nog ieder spoor.