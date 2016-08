De wereld rond

27-8-2016

Op de laatste grenzenpagina van deze zomer schrijven we over sleutelmomenten in het leven van mensen. Waarbij deuren opengaan naar een nieuwe fase. Vaak blijkt pas achteraf hoe belangrijk de grens was die je bent gepasseerd.

Een van mijn sleutelmomenten had een klein jaar geleden plaats tijdens een motorrit over de Khardung La, een 5359 hoge bergpas in de Indiase Himalaya. Met twee andere Nederlanders, een vader en een dochter, en mijn geliefde José was ik op dat moment al ruim twee...