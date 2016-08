Crowdfunden voor een replica van de keten

HAARLEM - Het was behoorlijk schrikken op die koude novemberdag in 2011. Toen Schneiders in zijn kamer kwam, bleken al zijn kasten te zijn opengebroken. Maar alleen de zilveren ambtsketen uit 1894 die burgemeester Boreel aan de stad had nagelaten was weg.

Door Annalaura Molducci a.molducci@hollandmediacombinatie.nl - 27-8-2016, 7:00 (Update 27-8-2016, 7:00)

,,Ik heb lang gedacht dat de keten wel weer boven water zou komen”, zegt Schneiders. Tijdens Serious Request drie jaar later verdubbelde hij de beloning nog uit eigen zak naar 10 duizend euro maar de keten bleef spoorloos. Daarom is...