Reus Cajanus laat zich zien, omringd door 80-koppig koor

Archieffoto United Photos Michel Poels.

HAARLEM - Deze krant maakte begin dit jaar melding van het muziektheaterprogramma Cajanus van Zangstudio Haarlem. 'Cajanus - een gigantische opera' wordt vanaf 16 maart 2017 een aantal keer opgevoerd in de Grote of St.-Bavokerk. De repetities zijn al enige tijd in volle gang.

Door Leontien van Engelen - 28-8-2016, 10:59 (Update 28-8-2016, 10:59)

Tijdens het jaarlijkse Korenlint, onderdeel van het Culturele Weekeinde van 10 en 11 september, wordt een voorproefje gegeven van wat de opera zal brengen. Centraal staat het leven van de Finse reus Daniël Cajanus. Met zijn lengte van ongeveer 2.50 meter torende hij boven iedereen uit. Hij trok aan het begin van de 18e eeuw door Europa en belandde via Londen, Parijs en Amsterdam uiteindelijk in Haarlem in het Proveniershuis, waar hij in 1749 overleed.

Koor

Aan de opera die Zangstudio Haarlem op de planken brengt doen ruim honderd mensen mee, waaronder een koor van tachtig man. Michel Poels vertolkt de hoofdrol. Het koor en Poels treden op 10 en 11 september op in de foyer van de Philharmonie.

Stadstroubadour Fredie Kuiper heeft voor de gelegenheid een Cajanuslied geschreven en dit lied is tijdens de optredens in september voor het eerst te horen. Kuiper bezingt de geschiedenis van de reus op geheel eigen wijze.

Dichteres Sylvia Hubers schreef op verzoek het gedicht Cajanus - die zelf ook dichtte - , en ook dat gaat tijdens het cultuurweekeinde in première.

Het voorproefje wordt afgesloten met de Cajanus-canon waarbij het publiek kan meezingen. De bladmuziek is al te downloaden via de website www.cajanus.nl

Zaterdag 10 en zondag 11 september 16.30 uur Philharmonie Haarlem (foyer) www.cajanus.nl