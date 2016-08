Henze Boekhout over expositie in Vishaal Haarlem: ’Het is meer dan alleen wat je ziet’

Foto United Photos/Remco van der Kruis Frank Halmans, Henze Boekhout, Pim Palsgraaf en Dick Duyves bij ‘Multiscape 17 – Taxidermy Horse’ van Palsgraaf. Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Er is best wat voor te zeggen om een tentoonstelling in Haarlem een gewone Nederlandse titel mee te geven. Bij ‘The Act of the Object’ in de Vishal, samengesteld door kunstenaar-fotograaf Henze Boekhout, is dat jammer genoeg weer eens niet gebeurd.

Door Nuel Gieles - 27-8-2016, 10:04 (Update 27-8-2016, 10:04)

Maar de keuze voor een Engelstalige naam is misschien wel heel bewust: ‘De handeling van het onderwerp’ bekt en rijmt niet lekker, maar ‘De dingen aan zichzelf voorbijgezien’ had best gekund. Boekhout laat werk zien van twee fotografen en...