Straf voor schietende agent

HAARLEM - Politieman Michael P. die in januari vorig jaar op de Botermarkt in Haarlem een schot loste op de auto van een vluchtende verdachte, is gisteren door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot 120 uur taakstraf, geheel voorwaardelijk. Ook moet hij het slachtoffer duizend euro schadevergoeding betalen.

Door Kees van der Lindenk.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl - 10-11-2016, 15:19 (Update 10-11-2016, 15:19)

Politieman die schot loste op Botermarkt schuldig aan poging tot doodslag

Hoewel de rechters aannemen dat de politieman niet de intentie had om de verdachte te doden, stellen ze vast dat de Michael P. wel bewust het risico heeft aanvaard dat het slachtoffer om het leven zou komen. Immers, hij schoot vanaf een afstand van slechts vijftien meter op een rijdende auto. Dat had gemakkelijk helemaal verkeerd kunnen aflopen, aldus de rechtbank.

Michael P. was die dag gekleed in burger en belast met het opsporen van winkeldieven en zakkenrollers. Hij kreeg een man en een vrouw in het oog die zich verdacht gedroegen en hij besloot hen op te wachten bij hun auto, die stond geparkeerd op de Botermarkt. Toen de man instapte en P. op hem af zag komen, gaf hij plankgas. De agent kon nog net opzij springen en schoot op het wegrijdende voertuig. De achterruit sneuvelde en de bestuurder kreeg een stukje van de kogel in zijn been.

Als ervaren politieman had Michael P. volgens het vonnis in deze omstandigheden nooit zijn dienstwapen mogen trekken. Het kenteken van de vluchtauto was bekend, de vluchtende man had later kunnen worden aangehouden. Bovendien had de bestuurder zodanig gewond kunnen raken, dat hij de macht had verloren over het stuur en op omstanders had kunnen inrijden.

De rechtbank legt de straf, die conform de eis van het OM is, geheel voorwaardelijk op, omdat het incident op Michael P. een grote impact heeft gehad. Ook begrijpt de rechtbank dat politieagenten hun werk moeten uitoefenen in vaak moeilijke, plotselinge opkomende situaties.