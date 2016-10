Man overleden door ongeluk bij Aalsmeerderbrug [video]

AALSMEERDERBRUG - Door een ongeval bij Aalsmeerderbrug in de gemeente Haarlemmermeer op de N196 is zondagavond een man overleden. Drie andere inzittenden van de Poolse Audi raakten gewond, waarvan een zwaargewond. Zij zijn naar verschillende ziekenhuizen overgebracht.

Door Internetredactie - 30-10-2016, 21:28 (Update 31-10-2016, 7:22)

Door nog onbekende oorzaak sloeg de Audi ter hoogte van de Aalsmeerderbrug, vermoedelijk over de kop en kwam tot stilstand op de brug. Het voertuig raakte totaal beschadigd. Alle inzittenden zaten ten gevolge van de enorme klap bekneld.

Toon van der Poel

Tijdens de reddingswerkzaamheden kwamen vier inzittenden in beeld. Een getuige meldde dat er vijf mensen in de auto zouden moeten zitten. Hierop werd direct door een brandweer-duikteam een onderzoek in het water ingesteld terwijl andere diensten de wallenkanten afzochten naar een mogelijk vijfde inzittende die misschien uit het voertuig was geslingerd. Een brandweerman ontdekte in het zwaar verwrongen wrak toch de vijfde inzittende die na flinke inspanningen bevrijd kon worden.

De vier overlevenden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Twee van hen verkeren in kritieke toestand, de andere twee slachtoffers zijn eveneens ernstig gewond.

Specialisten van Verkeersongevallenanalyse (VOA) onderzochten de toedracht van de aanrijding.

Weg dicht

De weg tussen Hoofddorp en Uithoorn was lange tijd in beide richtingen afgesloten. Weginspecteur Frank meldde op Twitter dat de N196 naar verwachting niet voor 03.30 uur zou worden vrijgegeven. Dat had te maken met het lopende onderzoek en de diverse spoedwerkzaamheden die moesten worden uitgevoerd.

De politie vraagt getuigen die kort voor het ongeluk de auto hebben zien rijden, contact op te nemen met de politie via 0900-8844

Dit artikel is gepusht naar onze nieuwsapp. Heeft u de app nog niet? Download hem snel voor Android of IOS.