Strontrace in Spaarndam Gratis erwtensoep voor stoere schippers

UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Spaarndam - Erwtensoep van sluiswachter Jolijn voor de bemanning van de laatste schuit in de Strontrace

Deelnemers aan de jaarlijkse ’Strontrace’ tussen Workum en Warmond kregen donderdag een opkikker in de Spaarndamse kolksluis. Namens de stichting die de historische sluis in bedrijf houdt, deelde Jolijt de Jongh soep uit. De stichting draagt de race een warm hart toe, omdat die teruggaat op een oude handelsroute via Spaarndam. ,,Schippers vervoerden vroeger mest heen en bloembollen terug.’’