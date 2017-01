Friese crimineel vast in spouwmuur

VLAARDINGEN Een 24-jarige man uit Franeker is in een poging aan de politie te ontsnappen vast komen te zitten in een spouwmuur.

Dat gebeurde woensdag in een woning aan de Aalscholverstraat in Vlaardingen.

De Fries staat bekend als veelpleger. De politie was naar hem op zoek omdat de man nog negentig dagen gevangenisstraf moet uitzitten.

Woensdagmiddag viel de politie binnen in de Vlaardingse woning waar hij zich schuil zou houden. Een doorzoeking leverde echter niets op en de politie vertrok met lege handen.

Maar de man was wel degelijk in de woning. Hij had zich verstopt in een spouwmuur en kwam daar muurvast te zitten. Hij kreeg het steeds benauwder, waarop de 23-jarige vrouw die hem onderdak had geboden uiteindelijk toch de politie belde en om hulp vroeg.

De brandweer moest er aan te pas komen om de Fries uit te hakken. Hij zit opnieuw vast, nu in een cel.