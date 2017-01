Geen baarden bij brandweer!

BAD HERSFELD - Baarden mogen in de mode zijn, maar bij de brandweer zijn ze te gevaarlijk. Dit heeft regionaal brandweerinspecteur Tanja Dittmar in de Duitse deelstaat Hessen beklemtoond.

Dittmar zei dat bijvoorbeeld zuurstofmaskers niet goed samengaan met baarden. Brandweerlieden die een baard hebben zouden die uit veiligheidsoverwegingen af moet scheren, zei de brandweerinspecteur donderdag in de regionale media.

Volgens haar zijn er al doden gevallen, omdat een baard de werking van het zuurstofmasker belemmerde.

,,Het moet voor de brandweerman belangrijker zijn dat hij zijn werk goed doet, dan hoe hij eruit ziet'', betoogde Dittmar.

Zij hoeft geen nieuwe voorschriften op te stellen, want volgens de woordvoerder van de brandweervereniging in Hessen is er al een regel die bepaalt dat baarden bij de dragers van zuurstofmaskers niet zijn toegestaan.

Hij wist niet groot het baardenprobleem bij de brandweer nu is.