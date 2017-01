In bad meegesleurde vrouw overleeft tornado

SHREVEPORT - Een Amerikaanse vrouw die zittend in bad schuilde, heeft maandag op wonderbaarlijke wijze een langsrazende tornado overleefd.

Door ANP - 25-1-2017, 12:11 (Update 25-1-2017, 12:11)

De zware wervelstorm in de zuidelijke staat Louisiana met een doorsnee van 750 meter lichtte het dak van haar huis, tilde de vrouw met bad en al op en sleurde haar mee. De vrouw van ongeveer 60 jaar oud werd zittend in haar bad enkele honderden meters verderop in een bos door de storm neergegooid. Als door een wonder stapte ze ongedeerd uit bad.

Een lokale weerman sprak de vrouw: „Ze kon zich weinig van haar vlucht herinneren, maar ze zei wel dat ze geluk heeft gehad dat ze alleen wat schrammen en bulten heeft”, meldt de Washington Post woensdag.

Bij diverse tornado’s in het zuiden van de Verenigde Staten kwamen afgelopen weekeinde negentien mensen om het leven.