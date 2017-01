CZ verklaart overstapper dood

TILBURG - Eric Steur uit Tilburg leeft nog. Dat wil hij even duidelijk maken.

Steur stapte eind vorig jaar over van zorgverzekeraar CZ naar Anderzorg. Hij kreeg een nieuwe zorgpas, maar zijn vrouw kreeg een brief dat hij op 31 december was overleden, met de condoleances.

,,Natuurlijk schrik je er even van, maar het is vooral dom en slordig van CZ. Er zat ook nog een folder bij met acties die mijn vrouw moest ondernemen vanwege mijn overlijden'', zegt de levende Steur tegen Omroep Brabant. Hij zegt dat hij nog niets heeft gehoord van CZ.