Geldstraf wegens zoeken naar etensresten

MÜNCHEN - Een 82-jarige man is in Beieren tot 200 euro boete veroordeeld omdat hij in de vuilcontainer van een supermarkt naar eten zocht.

Door ANP - 13-1-2017, 15:13 (Update 13-1-2017, 15:13)

Duitse media meldden vrijdag dat de rechter de aanklagers volgden in hun strafeis wegens huisvredebreuk, omdat de bejaarde vaker voor overlast heeft gezorgd.

De zaak kwam aan het rollen toen de man bij een supermarkt in het plaatsje Neumarkt-Sankt-Veith in de container op zoek ging naar iets eten. De filiaalchef vond dat storend en schakelde de politie in wegens huisvredebreuk en diefstal.

Volgens de advocaat van de veroordeelde is de man sinds de scheiding van zijn vrouw in een neerwaartse spiraal beland en heeft hij niet meer dan 300 euro inkomen per maand en dus geen geld voor de boete. Maar de de rechter oordeelde dat die ook in termijnen kan worden betaald.