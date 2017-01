Braziliaanse vleermuis lust mensenbloed

RECIFE - Het is niet langer een fabeltje, de draculaatjes zijn onder ons. Wetenschappers van de Universiteit van Pernambuco in de Braziliaanse stad Recife hebben ontdekt dat de ruigpootvampier (Diphylla ecaudata) mensenbloed lust.

Door ANP - 12-1-2017, 20:54 (Update 12-1-2017, 20:54)

Ze onderzochten de uitwerpselen van een vleermuizenkolonie in het nationaal park Catimbau. Uit vijftien van de zeventig monsters konden ze DNA halen, in drie gevallen bleek het van menselijke origine.

„We waren stomverbaasd”, zei teamleider Enrico Bernard in het blad New Scientist. „Deze soort is immers niet aangepast om zich te voeden met bloed van zoogdieren.” De ’zuigdiertjes’ schuiven voor een vetrijk dieet aan bij grote hoenders als de goean en de tinamoe, maar deze prooien worden nog ernstiger bedreigd door ontbossing en bejaging.

Bij eerdere experimenten haalden de vleermuizen hun neus op voor varkens en geiten. Ze verhongerden liever dan het eiwitrijke bloed van deze beesten te drinken. De ruigpootvampier blijk nu toch te kunnen wennen aan een ander menu. Het DNA-onderzoek wees uit dat ze behalve mensen ook boerderijkippen bijten. De ontdekking is opmerkelijk maar ook zorgelijk wegens de mogelijke overbrenging van hondsdolheid of een gevaarlijk hantavirus.