Man redt hondje uit ijskoud water Katwijk

KATWIJK - De brandweer is vrijdagmiddag in actie uitgerukt voor een te water geraakt hondje. Het beestje was in het ijskoude water aan de Zilverschoon terecht gekomen.

Bij aankomst was een man al bezig het hondje te redden. Hij heeft zo’n 10 minuten in het koude water gelegen, voordat hij en de viervoeter weer op het droge waren. De man moest daarna even langs de ambulance, omdat hij onderkoeld was geraakt.

Het hondje werd ondertussen warm gehouden in de brandweerwagen. Zowel de hond als zijn redder maakt het goed.