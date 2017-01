Duitser loopt tegen muur

MAINHAUSEN - Een inwoner van het Duitse plaatsje Mainhausen keek vreemd op toen hij deze week naar buiten wilde. Onbekenden hadden in de nachtelijke uren zijn voordeur dichtgemetseld.

Door ANP - 4-1-2017, 9:39 (Update 4-1-2017, 9:39)

Waarom de deur werd dichtgemaakt is vooralsnog een raadsel. „Een grap of een geschil”, aldus de lokale politie. Die noemt de zaak overigens serieus want de metselaars veroorzaakten een schade van ongeveer 500 euro aan het huis.

Volgens Duitse media doet het incident denken aan de bouw van de Muur tussen Oost en West in augustus 1961. Toen vonden diverse Berlijners ook hun voordeur dichtgemetseld.