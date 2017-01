Pornofilm opgenomen in Pretpark Walibi

BIDDINGHUIZEN - Pretpark Walibi Holland in Biddinghuizen is gebruikt om een pornofilm op te nemen.

Enkele mensen gaan van bil in de waterbaan Crazy River, de houten achtbaan Robin Hood, in reuzenrad La Grande Roue en zelfs in de wachtrij van wildwaterbaan El Rio Grande. Dat meldt Looopings.nl.

De opnames zijn eind oktober gemaakt. Er komen geen andere bezoekers of medewerkers in beeld. Walibi is boos. De opnames zijn „ongepast en verboden”, zegt een woordvoerster en het pretpark overweegt daarom juridische stappen.

De acteurs hebben volgens Looopings.nl geen gebruik gemaakt van de speciale Walibi-condooms die in de souvenirwinkels worden verkocht.