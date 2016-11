Duitser sleurt vrouw achter auto door straten

HAMELN - Een vrouw is in Duitsland levensgevaarlijk gewond geraakt nadat ze achter een auto was gebonden en door de straten van de stad Hameln was gesleept.

Door ANP - 21-11-2016, 9:56 (Update 21-11-2016, 9:56)

De 28-jarige was met een touw om haar nek aan de trekhaak van een auto vastgemaakt.

Een 38-jarige man heeft zich bij de politie gemeld en heeft bekend dat hij de vrouw had vastgebonden. Hij gaf zich zonder verzet over en is vastgezet, maakte de politie maandag bekend. De vrouw werd zondagavond op een stoep gevonden door voorbijgangers die de hulpdiensten inseinden.

Over het motief tast de politie nog in het duister.