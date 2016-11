Eilanden Nieuw-Zeeland dichter bij elkaar

WELLINGTON - De twee hoofdeilanden van Nieuw-Zeeland, het Noorder- en het Zuidereiland, zijn door de zware aardbeving van afgelopen maandag rond de twee meter dichter bij elkaar komen te liggen.

Door ANP - 18-11-2016, 12:50 (Update 18-11-2016, 12:50)

Dat meldt het aardbevingsinformatiecentrum GeoNet vrijdag.

Op basis van satellietgegevens stelt GeoNet dat het toeristenoord Kaikoura op het Zuidereiland ongeveer 70 centimeter omhoog is geduwd. Ook in andere delen van het land hebben zich sterke bodemverschuivingen voorgedaan. „Dit alles gebeurde binnen seconden”, aldus GeoNet.

De beving had volgens de laatste berekeningen een kracht van 7,8. In het zeer dun bevolkte gebied kwamen maar twee mensen om het leven, maar de schade aan de infrastructuur is enorm.