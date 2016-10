Auto blijft steken op vers geasfalteerde weg

AUGSBURG - Hij moet wel haast hebben gehad, de man die stopsignalen van wegwerkers en een wegafzetting negeerde. Hij besloot toch door te rijden, maar de weg in het Duitse Augsburg was zojuist geasfalteerd en de auto bleef daarom meteen in de hete zwarte teer steken.

Hulpdiensten moesten eraan te pas komen om de bestuurder en zijn auto uit het verse asfalt te bevrijden.

Het doorrijden bleek een onfortuinlijke beslissing, want het kost de man alleen al duizend euro om de schade aan zijn auto te repareren.

Daar komen de kosten voor het vernieuwen van het asfalt nog bij. En een boete van 25 euro.