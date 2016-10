Jacht op regenboogforellen na Deens ongeval

KOPENHAGEN - Vissers zijn opgeroepen massaal achter zo'n 80.000 ontsnapte regenboogforellen voor de kust van Denemarken aan te gaan.

De vissen ontsnapten door een ongeval uit een viskwekerij in een fjord in Jutland en gevreesd wordt dat zij het ecologisch evenwicht in het gebied zullen aantasten. Dat meldden Britse media woensdag.

Volgens de Deens organisatie voor visserij is het tijdstip van de ontsnapping buitengewoon ongelukkig omdat andere soorten forellen juist nu hun eitjes leggen die bij de regenboogforellen als lekkernij gelden.

De vissen konden ontsnappen nadat een vrachtschip tegen de viskwekerij in het Horsens Fjord was aangevaren.