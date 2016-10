Auto gestolen tijdens zoekactie naar auto-inbrekers in Hoorn

HOORN - Een 37-jarige man uit Hoorn werd in de nacht van dinsdag op woensdag tot twee keer toe slachtoffer van diefstal. Eerst werd in zijn auto ingebroken, tijdens het zoeken naar de daders werd het hele voertuig gestolen.

Rond 00.30 ontdekte de man uit Hoorn dat er was ingebroken in zijn auto aan de Boogschutter. Uit de auto was de dashboardconsole gestolen. De bewoner beschikte over camerabeelden, en zag daarop dat drie personen bij zijn auto inbraken.

De man besloot samen met een kenniszelf door de wijk opzoek te gaan naar de verdachten. Rond 02.45 uur werd de zoekactie door de eigenaar gestaakt en ging de man terug naar huis.

Thuis aangekomen bleek echter zijn auto in zijn geheel te zijn gestolen. Dit moet gebeurd zijn tussen 01.00 uur en 02.45 uur. Het gaat om een Volkswagen Golf (Donker Grijs van Kleur). Het kenteken begint met de letters GN. Op de bestuurderszijde zit een kras van ongeveer dertig centimeter.

De man heeft aangifte gedaan. De politie onderzoekt de beide diefstallen.