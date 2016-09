Britse moordverdachte na 51 jaar opgepakt

WAKEFIELD - De Britse politie heeft een 78-jarige man gearresteerd die wordt verdacht van een moord in 1965 op een 14-jarige meisje.

De politie kwam de man op het spoor nadat nieuwe informatie binnenkwam.

De scholiere Elsie Frost werd vermoord in Wakefield in oktober 1965 toen ze op weg was van school naar haar ouderlijk huis.

Ze werd in een tunnel van achteren aangevallen en doodgestoken. De politie ondervroeg honderden mensen maar kreeg de dader niet te pakken.

Een toen 33-jarige man werd gearresteerd maar hij bleek niets met de zaak van doen te hebben.

Vorig jaar heropende de politie de toen 50 jaar oude moordzaak.

Door de publiciteit kwamen er tips uit de bevolking die uiteindelijk naar de inmiddels bejaarde verdachte in het graafschap Berkshire leidden.