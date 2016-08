Tiener moet gouden Maserati inleveren

LONDEN - Een negentienjarige zelfbenoemde ’tienermiljardair’ heeft zijn Maserati GranCabrio met vergulde carrosserie moeten afstaan aan de Engelse politie omdat die onverzekerd was.

Door ANP - 26-8-2016, 13:57 (Update 26-8-2016, 13:57)

Hamza Sheikh zei tegen de krant The Evening Standard dat het gemis van de auto, die zo’n 115.000 euro waard is, niet erg is. „Ik heb een Rolls-Royce en een Range Rover. Ik wacht op een Lamborghini die nog wordt bezorgd.”

De auto, waarop nog een L prijkte, werd aan de kant gezet omdat agenten vonden dat die er wel erg duur uitzag voor een lesauto. Sheikh, die bedrijfskunde studeert en onroerend goed beheert, kwam op dat moment net terug van zijn theorie-examen.

Hij moet een boete betalen en krijgt (straf)punten op zijn rijbewijs - als hij dat eenmaal heeft gehaald.