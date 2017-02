Waarschuwing voor aantal afslankproducten

In de afslankproducten Wispy Life, Wispy Tea, Emtea, Irem Naturel en Niva Detox zijn stoffen aangetroffen die ook in geneesmiddelen voorkomen en ernstige bijwerkingen kunnen hebben.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt opnieuw voor het gebruik van deze middelen die op Facebook en Instagram worden aangeboden als natuurlijk afslankproduct.

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) heeft maandag 23 januari twee verdachten van de handel in deze middelen aangehouden. Bij doorzoekingen troffen rechercheurs deze afslankproducten aan.

De NVWA heeft de inbeslaggenomen producten laten analyseren door het instituut voor voedselveiligheid RIKILT. Daarbij is vastgesteld dat deze vermengd zijn met sibutramine, sildenafil, fluoxetine en/of fenolftaleïne. Dat zijn werkzame stoffen in geneesmiddelen en ze zijn niet toegestaan in afslankproducten. Ze staan ook niet op het etiket.

Over verschillende afslankproducten zijn bij de NVWA, het Bijwerkingencentrum Lareb en het NVIC (vergiftigingen informatiecentrum) meldingen binnengekomen van mensen die ernstige bijwerkingen kregen, zoals hartklachten, angst, hoge bloeddruk en duizeligheid. De NVWA raadt consumenten dringend aan om deze producten niet te gebruiken.

Verkopers die Wispy Life, Wispy Tea, Emtea, Irem Naturel of Niva Detox in hun assortiment hebben, moeten de verkoop direct staken en melding doen bij de NVWA. De NVWA vraagt consumenten die deze producten hebben gekocht om dit te melden.