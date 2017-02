Luchthaventoeslag bij Avis bedrog?

Onterecht berekent autoverhuurder Avis Budget Jos Res uit Alkmaar luchthaventoeslag als hij in Australië een auto huurt.

Door Ed Brouwer - 5-2-2017, 17:03 (Update 5-2-2017, 17:03)

Als hij de auto nu gehuurd of teruggebracht had op de luchthaven, heel misschien zat er dan nog enige logica in. Of nee, eigenlijk ook dan niet. Meneer Res huurt zijn auto gewoon bij Budget Pittwaterroad in Manly, een woonwijk van Sydney. En daar brengt hij hem ook terug. De autohuur heeft dus volstrekt niets te maken met welke luchthaven dan ook, maar Avis Budget...