7,3 mbps, geen mbit meer

Waar anderen thuis met gemak internetsnelheden van 150, 200 of meer mbps halen, telt elke megabit extra als je je moet behelpen met hooguit 7,3 mbps.

Hilversummer Dirk Sijmons was overgestapt naar Online omdat die 10 mbps beloofde. Die ’snelheid’ maakt Online echter niet waar. Sijmons stelt het bedrijf daarom in gebreke en geeft 14 dagen om alsnog die beloofde 10 mbps te halen, anders ontbindt hij de overeenkomst. Er komt eerst geen reactie en als hij het contract dan daarwerkelijk opzegt, krijgt hij mails waar hij geen touw aan kan vastknopen. Via ons probeert Sijmons alsnog van het contract af te komen ’of anders weet u misschien een goede advocaat, want eruit gaan ze’. Een advocaat is niet nodig. Na onze tussenkomst laat Online hem weten dat ze hem laten gaan.