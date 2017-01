Boos op NLE, en op ons

Illustratie: EduArt

Chris Jehee uit Enkhuizen heeft het aan de stok met de Nederlandse Energie Maatschappij (NLE). En wij doen het in zijn ogen ook niet goed.

Door Ed Brouwer - 29-1-2017, 11:20 (Update 29-1-2017, 11:20)

September 2013 sluit hij via de Anbo een jaarcontract af met 100 euro vasteklantenkorting. Als het jaar voorbij is, onderneemt meneer Jehee geen actie. De NLE blijft toch energie leveren, maar niet langer op basis van de voordelige voorwaarden van het jaarcontract. Geen vasteklantenkorting dus - iets om trouwens in de gaten te houden!

Pas april 2015 sluit...