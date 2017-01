Keuken met hindernissen

Voor veel geld koopt de familie Nuij een prachtkeuken bij Brugman. Maar het duurt even voor ze er plezier van hebben.

Door Ed Brouwer - 25-1-2017, 11:12 (Update 25-1-2017, 11:12)

Bij het afleveren van de keukenonderdelen blijken er nogal wat beschadigingen. Desondanks wordt de keuken zo goed mogelijk opgeleverd en het echtpaar Nuij tekent voor akkoord. Vier dagen later ontdekken zij dat in het aanrechtblad boven en onder de kookplaat een slecht zichtbare maar onmiskenbare scheur zit. Aanvankelijk trekken ze daarover vruchteloos aan de bel, volgens Brugman hebben ze ervoor getekend dat zij een onbeschadigd blad hebben gekregen. Er komt nog wel een medewerker van de fabrikant kijken, maar die denkt niet dat de breuk door productie of plaatsing komt. ’Waarschijnlijk heeft er iemand op het blad geleund of gestaan’. De klacht wordt afgewezen, maar tegen een coulante prijs kunnen ze een nieuw blad kopen...

Het echtpaar Nuij protesteert, maar hoort lange tijd niks en dan gaan wij ter plekke maar eens kijken.

Inderdaad, een lelijke scheur en zo dicht bij de kookplaat, dat het onzin is te suggeren dat er op gestaan is. Net als wij Brugman opheldering hebben gevraagd, krijgt de familie Nuij bericht dat het bedrijf toch nog eens komt kijken. Gelukkig gaat de keukenleverancier dan overstag en in de weken erna monteert Brugman toch een nieuw aanrechtblad en worden de laatste beschadigde onderdelen eindelijk vervangen.