Verzekeren van je mobiel

Miranda Mulder-Verbrugge heeft slechte ervaringen met de verzekeraar van haar mobiel. Ze is sinds februari vorig jaar in het bezit van een iPhone, die ze via een website kocht. Daarbij sloot ze ook een verzekering af. Voor 11,50 euro per maand.

Door Durk Geertsma - 28-1-2017, 11:09 (Update 28-1-2017, 11:09)

Dat leek een goede beslissing, want na negen maanden moest ze al aanspraak maken op de verzekering: de telefoon was met de was mee de machine in gegaan. En zoveel water: daar kon de telefoon niet mee overweg.

,,Het was geen probleem...