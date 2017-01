Complimenten van consumenten

Complimenten voor puike dienstverlening.

Blokker Alkmaar

Nic de Git uit Oudorp is lovend over Blokker in de Mare in Alkmaar. Van de twee jaar terug gekochte stofzuiger was de aan/uit-schakelaar al maanden stuk. De Git ermee terug. Repareren kon helaas niet, hij mocht een niewe stofzuiger uitzoeken. Met veel geduld werd een vergelijkbaar model gevonden. Bijbetalen hoefde niet en hij werd gratis thuisbezorgd.

Overgaauw Leiden

Els Olden uit Leiden brengt een ode aan Overgaauw in Leiden. Veel tv-zenders kwamen niet meer door. Bellen met Ziggo leverde niks op, toen werd Overgaauw gebeld. ,,Binnen tien minuten kwam er iemand langs die het probleem in een ommezien oploste. Onvoorstelbaar! Betalen hoefde niet. De tv hoefde niet vervangen, maar de volgende komt van Overgaauw!”

Ikea Haarlem

Hanneke Stokman uit Haarlem kocht bij de Ikea in Haarlem wat spullen. Bij vertrek vergat ze een doos met een van de aankopen. Na een kwartiertje was ze al terug. Doos weg. Camerabeelden bekijken hielp niet. ,,Opeens kwam een verkoopster met een vervangende doos met artikelen uit de Skogsta-collectie aanlopen. Ik was overdonderd, ik ben er zo blij mee.”

Koffiediscounter

Cobie van Garderen uit Huizen is blij met Coronel koffiediscounter in Naarden. Zij had een melkopschuimer gekocht, omdat de cappuccinokan van haar machine het niet meer goed deed. Pas daarna zocht ze met de fabrikant van de machine contact en de kan werd gemaakt. Koffiediscounter nam de melkopschuimer terug en gaf haar haar geld terug. ’Grote klasse.’

Leen Bakker

Antoon de Wit uit Beverwijk had zijn vrouw met kerst verrast met twee mooie sierkussens en een bijpassend kleed van Leen Bakker in Beverwijk. Om hem niet teleur te stellen, vertelde zij ruim na de kerst dat het niet zo bij het interieur past. Het dilemma werd Leen Bakker voorgelegd. Die bood aan de kussens alsnog voor de gewenste kleur te ruilen. ’Dikke pluim.’

Uw compliment?

Heeft u ook een compliment? Geef het ons door via ombudsman@hollandmediacombinatie.nl en vergeet niet uw naam en woonplaats erbij te vermelden.