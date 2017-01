Claim voor zuurdruppels parkeergarage

Illustratie: Maarten Wolterink

Wanneer Conny Zwart bij haar in de Stationsgarage in Haarlem geparkeerde auto terugkomt, ziet ze dat de lak is beschadigd door een vreemde wittige vloeistof die uit het plafond lekt. De flinke schadepost die dat oplevert, wordt pas driekwart jaar later na onze tussenkomst vergoed.

Door Ed Brouwer - 28-1-2017, 10:54 (Update 28-1-2017, 10:54)

Het is begin april 2015 als mevrouw Zwart haar auto heeft geparkeerd in de Stationsgarage en na terugkeer rare witte vlekken ziet. Die laten zich er niet zomaar afvegen. Het spul heeft zich in de lak gevreten....