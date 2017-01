Meldpunt: de dupe van je data?!

De Consumentenbond heeft een meldpunt geopend voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van datadiscriminatie.

Regelmatig krijgt de bond klachten van consumenten die als klant geweigerd worden of te maken krijgen met extra betalingseisen vanwege informatie over hen die bedrijven en kredietbeoordelaars ooit over hen hebben opgeslagen.

Om een beeld te krijgen van de omvang en aard van datadiscriminatie, is het meldpunt ’De dupe van je data’ geopend op http://bit.ly Op deze site ook voorbeelden en informatie over bijvoorbeeld inzagerecht.