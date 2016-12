Meubelzaak op de flacon

Yvon en Ellen Leijsen uit Oterleek hebben 819,50 euro tegoed van meubelzaak Allez in Alphen aan den Rijn, dat na enkele maanden van onbereikbaarheid failliet wordt verklaard.

Door Ed Brouwer - 31-12-2016, 9:56 (Update 31-12-2016, 9:56)

Wanneer eigenaar Rob Linders de bank komt afleveren, is het niet de goede. Hij neemt de bank weer mee en stemt er vervolgens mee in om de koop te ontbinden en de aanbetaling terug te storten. Twee maanden later is dat nog niet gebeurd en wordt onze hulp gevraagd. Maar ook ons lukt het niet...