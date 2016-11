Gijzelen van computers wordt plaag

Illustratie: Marc de Boer

Op steeds grotere schaal worden particulieren en bedrijven afgeperst door criminelen die er in slagen ransomware op je computer te zetten. Nieuw is het niet, al in 2005 werden computerbezitters voor het eerst afgeperst, maar vooral het laatste jaar is het online afpersen een ware plaag geworden, zeggen deskundigen. Wat moet je doen als het je overkomt? In elk geval nooit betalen!

Door Ed Brouwer - 20-11-2016, 13:26 (Update 20-11-2016, 13:26)

Een grote lelijke pop-up op je scherm doet het ergste vrezen. 'Waarschuwing! Je persoonlijke files zijn versleuteld. Niemand kan dat...