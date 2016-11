Mevrouw Bok is het Z A T

Foto: Peter Schoonen

Met de stoom uit haar oren vraagt Rian Bok uit Den Helder onze hulp omdat het met geen mogelijkheid lukt een onterechte boete te laten intrekken.

Door Ed Brouwer - 19-11-2016, 13:07 (Update 19-11-2016, 13:07)

In maart wordt zij op de bon geslingerd in het centrum van Den Helder. Ze heeft onvoldoende parkeergeld betaald. Mal, want ze had duidelijk zichtbaar achter de voorruit een parkeerontheffing liggen. Ze belt het bedrijf dat namens de gemeente parkeerboetes uitschrijft, P1 On Street. Elk begrip voor haar verhaal ontbreekt daar, ze kan een bezwaarschrift sturen. Maar wel eerst betalen, anders wordt haar bezwaar niet in behandeling genomen, hoort ze.

Dus maakt ze 54,88 euro over en dient 15 april bij de gemeente een bezwaarschrift in. Dat wordt een week later gegrond verklaard, het kan ook niet anders. Maar als mevrouw Bok denkt dat ze haar 54,88 euro snel terugkrijgt, heeft ze het toch mis. Keer op keer op keer wordt het geld beloofd, maar het komt nooit. ,,Ik ben het nu Z A T en wil nu eindelijk wel eens mijn geld en gemaakte kosten en excuses van de gemeente”, schrijft zij. ,,Tenslotte was het hun ’intelligente’ personeel dat deze fout heeft gemaakt.” Of wij kunnen bemiddelen.

Een mooie klus voor B&W van Den Helder, vinden we. Daar wordt het meteen opgepakt, maar het duurt nog ruim twee weken voor de excuses komen én een mooi bloemetje én het geld waar ze dan al een half jaar op zit te wachten. ,,Wij hebben P1 On Street aangesproken op deze onaanvaardbaar trage afhandeling en afgesproken dat zij de interne procedure aanscherpen om in het vervolg dit soort situaties te voorkomen”, aldus B&W. Is het toch ergens goed voor geweest.

