ACM pakt incassobureaus aan

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een voorlichtingscampagne begonnen om consumenten weerbaar te maken tegen oneerlijke praktijken in de incassobranche.

Onder het motto ’Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt’ roepen ACM en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) consumenten op in actie te komen tegen onterechte, onjuiste of agressieve incasso’s.

De ACM en AFM zijn tevens gestart met het toelichten en handhaven van de regels in de incassobranche. ACM heeft recent de eerste bedrijfsbezoeken afgelegd in haar onderzoek naar incassopraktijken. Henk Don, bestuurslid ACM: ,,Het is belangrijk dat consumenten in actie komen tegen onterechte vorderingen. Zo voorkomen zij schade voor zichzelf. En het helpt ook om oneerlijke incassopraktijken te stoppen. Daarop zijn ook de acties van de toezichthouders gericht. Tegelijk roep ik de incassobureaus en hun opdrachtgevers op hun verantwoordelijkheid te nemen.”

Problemen

ACM heeft de incassosector onderzocht omdat consumenten veel problemen meldden bij ConsuWijzer en de schade voor het consumentenvertrouwen groot is. ACM heeft drie problemen vastgesteld bij commerciële incassobureaus en ondernemers die zelf incasseren. Zij overtreden de regels als zij:

- onterechte vorderingen innen. Het gaat dan bijvoorbeeld om rekeningen die niet verstuurd hadden mogen worden omdat de consument niet met de aankoop had ingestemd, zoals bij ongevraagde vervolgzendingen;

- te hoge invorderingskosten rekenen. Een incasseerder mag uitsluitend incassokosten en rente over de hoofdsom in rekening brengen. Hij mag geen andere kosten rekenen, zoals kantoor-, dossier- of administratiekosten. De incassokosten zijn aan een wettelijk maximum gebonden;

- ontoelaatbare druk uitoefenen op de consument. Dit is het geval als zij dreigen met maatregelen die zij niet mogen nemen, zoals inbeslagname van goederen of loon of een dagvaarding. Of als zij zich agressief gedragen.

Deze problemen komen regelmatig voor bij een brede groep incassobureaus. Daarbij gaat het relatief vaak om consumenten uit de lagere inkomensgroepen met meer schulden. Deze consumenten zijn extra kwetsbaar.

Campagne

ACM helpt consumenten in actie te komen door voorlichting en praktische hulpmiddelen aan te bieden op haar consumentenloket www.consuwijzer.nl Daar vinden consumenten informatie over de regels die gelden bij incassotrajecten. Verder staan daar de Incassobrief Checker om na te gaan of de incassobrief klopt en wat ze kunnen doen als dat niet zo is en op de site staat de Rekenhulp Incassokosten. Daarmee kun je uitrekenen hoeveel incassokosten, rente en btw het incassobureau maximaal mag rekenen. Tot slot staan er ook voorbeeldbrieven waarmee mensen zich kunnen verweren tegen oneerlijke incassopraktijken en links naar instanties die hen daarbij kunnen helpen.