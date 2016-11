Sprintplan: komt er geld?

Veel, heel veel is er al over geschreven, maar toch blijft de vraag branden: heb ik nou nog recht op geld als ik deelnemer ben geweest aan Sprintplan van Aegon? Lezer De Jong uit Enkhuizen wil het graag weten. Hij heeft vanaf 1999 250 euro per maand ingelegd, gedurende vijf jaar. Aan het einde van de rit kreeg hij niets van die inleg terug.

Door Durk Geertsma - 5-11-2016, 12:44 (Update 5-11-2016, 12:44)

Sprintplan was een omstreden product van verzekeraar Aegon, waarbij voor de maandpremie de rente van een geldbedrag van...