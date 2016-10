Niet langer van het kastje naar de muur

Eigen foto Van der Jagt De huidige situatie.

Jaap van der Jagt woont in Zaandijk. Naast hem woont Hans Plooyer. De ruimte tussen de woningen dient als oprit en een klein stukje voortuin. De grond was ooit gemeentelijke bezit, maar is later aan Van der Jagt en Plooyer verkocht. Pal voor de tuin staat een verdeelkastje van Ziggo. Beide buurmannen hadden die aan het zicht onttrokken door er bamboe voor te plaatsen. Maar nu de bamboe weg is, is het kastje een hinderlijke sta in de weg. Wat nu?

Door Durk Geertsma - 30-10-2016, 15:40 (Update 30-10-2016, 15:40)