'PortemoJa, PortemonNEE'

Met radiospotjes en filmpjes op internet wil het Nibud mensen drie weken lang bewuster maken van hun bestedingen. 'PortemoJa, PortemonNEE' heet de campange waaraan een speciale website is gekoppeld: www.besteedbewust.nl. Deze site staat vol (budget)tips en tools om mensen te ondersteunen bij hun goed omgaan met geld.

Het Nibud wil mensen bewust maken van hun uitgaven en inzicht geven in hun financiën. Zo kunnen ze problemen voorkomen én is de kans groter dat ze hun financiële langetermijndoelen kunnen realiseren.

Veel consumenten zijn zich volgens het Nibud onvoldoende bewust van het belang van het plannen van hun financiën. Dit is een belangrijk maatschappelijk en steeds breder onderkend probleem. Want mensen kunnen er onverwacht door in financiële moeilijkheden komen. Door consumenten naar hun onbewuste uitgaven en hun onbewuste gedrag te laten kijken, krijgen ze inzicht in hun geldzaken. Ze worden zich bewust van waar hun geld naartoe gaat. Dit inzicht (bewustwording) is de eerste stap om hun bestedingsgedrag te kunnen veranderen. Met de budgettips op de site helpen we mensen om eenvoudig keuzes te maken om bewuster met hun geld om te gaan.

Financieel gedrag

Om consumenten te kunnen ondersteunen bij hun financiën is kennis van financieel gedrag belangrijk. Mensen verschillen in de manier waarop ze omgaan met geld. Het Nibud doet al jaren onderzoek naar financieel gedrag van consumenten.

,,We weten inmiddels dat een aantal factoren een grote rol speelt als het gaat om de kans om in financiële problemen te komen. Zoals leeftijd en sociale omgeving. Maar ook houding, gewoontes en motivatie spelen een belangrijke rol. Consumenten staan hier niet bewust bij stil en hebben hun eigen gedrag vaak niet in de gaten. Daardoor is dit gedrag lastig te veranderen. Werken aan bewustwording is een eerste stap”, aldus het Nibud. Die hoopt dat de campagne daaraan bijdraagt. De campagne wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Banken die onder andere in de Week van het Geld met het project ‘Bank voor de klas’ actief is op het gebied van financiële educatie.