Complimenten van lezers

De wekelijkse complimenten van lezers voor bedrijven in onze regio.

Door Ombudsredactie - 24-10-2016, 14:19 (Update 24-10-2016, 14:19)

Specsavers

Niet minder dan drie duimen omhoog voor Specsavers Opticiens aan de Middenwaard in Heerhugowaard. Nelleke Heeremans uit Broek op Langedijk was maar wat blij: ’pech met mijn bril op zondagavond, maandag op vakantie maar gelukkig was bij Specsavers de reparatie ’s morgens binnen twintig minuten klaar, zonder kosten. Een grote pluim.’

Blokker Cruquius

Blokker Cruquius krijgt van Dick Buts uit Hillegom een dikke pluim. Twee jaar terug kocht hij er een tuinset en onlangs ging de rugleuning van een van de stoelen stuk. En geen bon meer! Buts deed zijn verhaal in de winkel en zonder problemen werd de stoel omgeruild; wel kreeg hij de tip bonnen voortaan goed te bewaren. ’Grote klasse!’

Auto Verhaart

Joke de Groot uit Den Helder mailt een compliment voor Auto Service Verhaart in Den Helder. Ze zou met haar zoon naar Rome vliegen maar net twee dagen daarvoor ging haar auto stuk en Verhaart miste een onderdeel voor spoedreparatie. Omdat ze eerst haar zoon in Zeewolde moest ophalen, kreeg ze gratis een leenauto mee die vier dagen op Schiphol mocht blijven.

KwikFit Huizen

Blaricummer Jan Kreuning wil graag KwikFit in Huizen in het zonnetje zetten. Waarom? ’Omdat zij, nadat een remklauw vervangen moest worden van mijn Daihatsu YRV, de prijs van het onderdeel (695,79 euro) buitensporig hoog vonden waardoor zij, uit coulance, geen montagekosten hebben berekend. Klasse’, oordeelt meneer Kreuning. Hij heeft gelijk.

Original Carpenter

De inbouwoven van Theo Plasschaert uit Haarlem was na tien jaar aan vervanging toe, maar installeren lukte niet vanwege te kort snoer en te vaste plinten. Een telefoontje naar Danny Nat van The Original Carpenter uit Spaarndam bood uitkomst. Hij had de keuken tien jaar geleden geplaatst, klaarde de klus de volgende dag en wilde van betaling niets weten.