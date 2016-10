Anderhalf miljoen spoorloze frankskes

Bij de nalatenschap van zijn zuster vindt Gerrit Lankreijer Belgische waardepapieren voor omgerekend ruim 46.000 euro. Opwinding wordt teleurstelling.

Door Ed Brouwer - 15-10-2016, 19:48 (Update 15-10-2016, 19:48)

Het gaat om drie zogenaamde borderellen, kwitanties voor opgeteld 1.450.000 Belgische Franken. Lankreijers vader had die bedragen eind 1995 gestort bij het filiaal in Arendonk van de ASLK Bank die inmiddels is opgegaan in BNP Paribas Fortis. Na het overlijden van zijn zuster vindt meneer Lankreijer tussen haar spullen de gesloten envelop met de borderellen. Ze hadden een looptijd van vier jaar, maar...